Il Bayern Monaco conferma: "Rangnick? Entro una settimana..."

Ralf Rangnick è in pole per la panchina del Bayern Monaco . Dopo le dichiarazioni rilasciate dall'ex manager di Manchester United e Lipsia , arriva un ulteriore indizio dalla dirigenza del club bavarese, intenzionata a chiudere l'accordo in tempi brevi con la federcalcio austriaca. A confermare la trattativa , stavolta, è stato Uli Hoeness , simbolo del Bayern.

Rangnick-Bayern, Hoeness conferma: "Stiamo discutendo con la federazione austriaca"

Dopo aver sondato profili del calibro di Zinedine Zidane e Xabi Alonso, senza dimenticare il ct tedesco Julian Nagelsmann e Sebastian Hoeness dello Stoccarda, il Bayern Monaco sembra aver sciolto le riserve sul prossimo allenatore della prima squadra. Al momento, infatti, Ralf Rangnick è in cima al taccuino dell'area tecnica e della proprietà del club bavarese, chiamato a scegliere il successore di Thomas Tuchel. Trattativa in corso con la federazione austriaca, alla quale il commissario tecnico è legato da un contratto fino ad Euro 2024. A confermare i contatti, ai microfoni di Frankfurter Allgemeine, è stato il dirigente Uli Hoeness, che non ha nascosto l'interesse per l'ex Lipsia: "Stiamo discutendo con Ralf Rangnick - ha ammesso -. Penso che entro una settimana avremo una risposta".