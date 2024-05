Bayern ko con lo Stoccarda in Bundesliga. Borussia Dortmund a valanga

Nella giornara numero 32 di Bundesliga il Borussia Dortmund schiaccia 5-1 l'Augsburg con la doppietta di Moukoko e i gol di Malen, Reus e Nmecha. Rovinosa caduta invece per il Bayern Monaco in casa dello Stoccarda, che passa 3-1 con le reti di Stergiou, Woo-Yeong e Silas nel recupero. Non basta un rigore del solito Kane ai bavaresi.