Bundesliga, pari per il Lipsia. Il Colonia vince e spera ancora

BERLINO (GERMANIA) - Pari per 1-1 tra Lipsia e Werder Brema nella 33esima giornata della Bundesliga. Ospiti avanti con un'autorete di Seiwald, pari dei padroni di casa con Sesko. Stesso risultato anche tra Moenchengladbach ed Eintracht con Dina Ebimbe che risponde a Hack. Un gol per parte pure nella sfida tra Friburgo e Heidenheim: apre Doan, chiude Sessa. Unica formazione a portare a casa il bottino pieno, in extremis, è il Colonia che così può continuare a sperare nella salvezza. La formazione di Schultz, dopo esser stata sotto di due reti contro l'Union Berlino, in gol con Knoche e Volland, è riuscita a ribaltare il punteggio grazie ai guizzi di Kainz (su rigore), Tigges e Downs.