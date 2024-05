Tuchel saluta il Bayer Monaco. Ma c'è una novità

Sarà addio tra Thomas Tuchel e il Bayern Monaco a fine stagione. L'annuncio definitivo è arrivato dallo stesso allenatore intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Hoffenheim: "L'accordo di febbraio resta, non abbiamo trovato un'intesa per un'ulteriore collaborazione" ha detto Tuchel. In realtà il Bayern vorrebbe provare a trattenerlo, c'è un problema di clausole contrattuali ma il club e il tecnico, per ora, ci stanno lavorando a fari spenti.