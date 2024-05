Bundesliga, il Leverkusen sa solo vincere, l'Union si salva in extremis

BERLINO (Germania) - Titolo assegnato, posti in Champions League già decisi: l’ultima giornata di Bundesliga regala gli ultimi verdetti per quanto riguarda la qualificazione in Europa League, quelli per la Conference e il responso per quanto riguarda la zona retrocessione. Il Bayer Leverkusen ha festeggiato da tempo la conquista del Meisterschale, Stoccarda, Bayern Monaco, Lipsia e Borussia Dortmund avevano già conquistato - con i vincitori della Bundesliga - l’accesso in Champions League. L’Eintracht pareggia contro il Lipsia e conquista l’accesso all’Europa League, all’Hoffenheim non basta il largo successo contro il Bayern Monaco: dovrà accontentarsi della Conference League. In fondo alla classifica, con il Darmstadt e il Colonia già retrocesse, restava da stabilire la terzultima in classifica che dovrà disputare lo spareggio contro la terza della seconda divisione tedesca (Fortuna Düsseldorf) per evitare di scendere di categoria. L’Union Berlino, grazie al successo odierno, evita lo spareggio: toccherà al Bochum.