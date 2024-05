Bayern, il ds parla di De Zerbi: "Non sarà il nostro allenatore"

Roberto De Zerbi lascerà il Brighton dopo l'ultima partita stagionale. L'allenatore sarà un nome caldo quest'estate per le panchine di tutta Europa. L'italiano sarebbe anche nell'elenco di Giuntoli per il successore di Allegri alla Juve ( QUI i dettagli ), nonostante in pole ci sia sempre Thiago Motta. Intanto il Bayern Monaco si allontana da De Zerbi.

Eberl allontana De Zerbi e interviene Muller

Al direttore sportivo dei tedeschi Max Eberl a ZDF-Sportstudio era stato chiesto se potesse obiettare con veemenza le voci che volevano De Zerbi come nuovo allenatore del Bayern Monaco: "Sì, non sarà il nostro prossimo allenatore". Anche Thomas Muller aveva parlato delle tante voci sui successori di Tuchel: "Se avessi legato le mie emozioni ogni volta che c'erano voci, in queste settimane sarei stato parecchio impegnato. Negli ultimi 10-15 anni si vociferava nei corridoi fino al secondo piano. Non sai mai esattamente quale fosse giusto e quale no. Si dice spesso che il Bayern sia attualmente in una fase debole. Ma vedremo alla fine come sarà. Adesso hanno risvegliato un po’ il mio motore della rabbia".