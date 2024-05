La Juve a De Zerbi, in Inghilterra sicuri: "C'è anche lui per la panchina"

Un tecnico giovane ma esperto, che sappia coniugare voglia di vincere e bel gioco: è il profilo ideale di Thiago Motta . Ma è anche quello di Roberto De Zerbi . Per questo non stupisce la voce che arriva dall'Inghilterra: ci sarebbe anche l'ormai ex tecnico del Brighton nella lista di Giuntoli per la panchina della Juventus.

Thiago Motta in pole per la Juve, ma De Zerbi...

Thiago Motta è sempre in pole per sostituire Allegri (e Montero) ma fino a che non ci sono accordo definitivo, e ufficilità, non si può escludere nulla. Neppure che dall'Inghilterra abbiano ragione e che De Zerbi possa rappresentare di più di una valida alternativa. Di sicuro l'allenatore italiano, chiusa la partita con lo United, sarà un tecnico libero. Anche perché pur avendo ancora due anni di contratto lui e il suo staff hanno trattato con il Brighton per una risoluzione consensuale: per prenderlo, quindi, non ci sarebbero pendenze economiche o strascichi di alcun tipo (è uno dei motivi per cui il Bayern Monaco ha iniziato a pensarci). La palla, e la parola, ora passano alla Juventus.