Bundesliga, Kane trascina il Bayern Monaco: tripletta e 3-0 all'Augsburg

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Il Bayern Monaco cala il tris nell'anticipo dell' 11esima giornata di Bundesliga . All' Allianz Arena , i baveresi liquidano l' Augsburg con un perentorio 3-0 . Dopo un primo tempo complicato, la squadra di Kompany sblocca il risultato nella ripresa con il calcio di rigore trasformato dal solito Harry Kane (63'). L'ex attaccante del Tottenham si ripete, ancora dagli undici metri, chiudendo il match al 93'. Due minuti dopo (95') arriva anche la terza rete dell'inglese che, su assist di Goretzka , sigla così la sua terza tripletta in maglia Bayern (dopo quelle realizzate contro l' Holstein Kiel e lo Stoccarda ) salendo a quota 14 centri.

Bayern Monaco in fuga

Il 3-0 all'Augsburg consente al Bayern Monaco di salire momentaneamente a quota 29 punti, a +8 sul Lipsia secondo, impegnato domani (sabato 23 novembre) sull'ostico campo di Sinsheim contro i padroni di casa dell'Hoffenheim e a +9 sulla terza in classifica, l'Eintracht Francoforte, impegnato in casa con il Werder Brema.

