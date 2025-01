Bundesliga, l’Eintracht batte il Borussia Dortmund e si conferma in zona Champions

FRANCOFORTE (Germania) - Successo prezioso in Bundesliga per l'Eintracht Francoforte che batte il Borussia Dortmund nell'anticipo della 18ª giornata di campionato. I padroni di casa sbloccano il risultato dopo appena 18 minuti: Ekitike capitalizza al meglio un assist di Kristensen per battere il portiere ospite. Nella ripresa il Borussia Dortmund sfiora il pareggio con Yan Couto, ma il portiere Trapp blinda la propria porta con un grande intervento. Nel recupero Hojlund trova il gol del raddoppio per i padroni di casa che al fischio finale possono festeggiare l'undicesima vittoria in campionato. Grazie a questo successo l’Eintracht Francoforte accorcia il margine sul Bayer Leverkusen e si porta a soli due punti dal secondo posto, pur con una partita in più rispetto agli antagonisti.