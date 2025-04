Bundesliga, colpo salvezza dell'Heidenheim a Stoccarda

La 31ª giornata di una Bundesliga che si prepara ormai ad incoronare il solito Bayern, si è aperta con l'anticipo tra Stoccarda e Heidenheim, un match che contava più per gli ospiti, che per i padroni di casa, ormai alla deriva da settimane, con una sola vittoria nelle ultime nove partite. Dieci con questa, perché alla MHPArena a passare, di misura è proprio la terribile matricola di Schmidt, che grazie a questo successo torna a sperare in una salvezza che sembrava compromessa.