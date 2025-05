Il Bayern Monaco è campione di Germania: decisivo il pareggio del Leverkusen

Nonostante il pareggio di ieri contro il Lipsia che aveva rimandato la festa , il Bayern Monaco è campione di Germania . Decisivo il pareggio del Bayer Leverkusen per 2-2 contro il Friburgo. Con due giornate d'anticipo, i bavaresi conquistano il Meisterschale per la 34esima volta nella storia del club. Tornano a vincerlo dopo l'interruzione dello scorso anno proprio della squadra di Xabi Alonso. Si tratta del primo trofeo in carriera di Harry Kane . La squadra festeggerà il titolo nella partita all'Allianz Arena contro il Gladbach.

Bayern Monaco campione di Germania: primo trofeo per Harry Kane

Il Bayer Leverkusen poteva tenere ancora aperte le speranze, seppure piccolissime, ma in casa del Friburgo non è andato oltre il pareggio. Eggestein porta avanti i padroni di casa che raddoppiano al 48' grazie all'autogol di Hincapié. Leverkusen in difficoltà che accorcia le distanze all'82' con il gol del solito Wirtz. Tah in pieno recupero trova il gol del pareggio, ma il titolo va comunque al Bayern. La squadra di Xabi Alonso ha comunque già in tasca la qualificazione alla prossima Champions League. Mentre resta nella bagarre il Friburgo al quarto posto con 52 punti, a +1 sul Dortmund e +2 sul Lipsia. Domenica di Bundesliga che si era aperta con la vittoria del Kiel che tiene vive le speranze di salvezza: 3-1 in trasferta contro l'Augsburg. Chiuderà la giornata la sfida tra Mainz ed Eintracht Francoforte.