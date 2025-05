Il Bayern chiude con una vittoria, Xabi Alonso saluta Leverkusen con un pari. Eintracht terzo

Bundesliga: il Bayern chiude con una vittoria, bene anche Borussia Dortmund ed Eintracht. Xabi Alonso salvato dal Var

La 34esima giornata di Bundesliga regala l'ultima vittoria del campionato a Bayern Monaco, Borussia Dortmund ed Eintracht. I campioni di Germania superano senza troppi problemi l'Hoffenheim, grazie alle reti di Olise, Kimmich, Gnabry ed Harry Kane. I gialloneri battono 3-0 il Kiel, andando in gol con il solito Guirassy, che finalizza un calcio di rigore, Sabitzer e Nmecha. La squadra di Francoforte, invece, vince in trasferta sul campo del Friburgo e chiude al terzo posto, annullando l'iniziale vantaggio targato Doan con i gol di Knauff, Kristensen e Skhiri. Al Bayer Leverkusen non basta la doppietta di Schick, con Xabi Alonso raggiunto al 62' da Burkardt. Il primo gol del match era stato di Nebel, al minuto 35. Var protagonista nel finale, con il gol di Bell annullato nel recupero.

Poker del Werder Brema, cade il Lipsia

Successo esterno per il Bochum, che piega il St. Pauli con la doppietta di Boadu, e per il Wolfsburg, che supera di misura il Borussia M'Gladbach. Gol partita di Lukas Nmecha. Pirotecnica vittoria per lo Stoccarda, che espugna la Red Bull Arena di Lipsia, grazie alle reti di Undav, Woltemade e Demirovic. Vani, ai fini del risultato, i gol di Xavi Simons e Baku. Poker del Werder Brema contro l'Heidenheim: a segno, per i biancoverdi, Schmid, Stage, Ducksch e Topp, con Kerber che deve accontentarsi del gol della bandiera per i padroni di casa. Vittoria all'ultimo respiro per l'Union Berlino, che ringrazia Ilic (doppietta) e mette in cascina gli ultimi tre punti della stagione contro l'Augsburg.