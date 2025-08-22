Luis Diaz ispira, Kane rifinisce: Bayern irresistibile

Nella ripresa Seiwald e Baku provano a riaprire la partita, ma è Olise a sfiorare un'altra rete. Ci pensa Kean a calare il poker a coronamento di un contropiede a tutta velocità rifinito alla perfezione da Luis Diaz. Partita più che in archivio già al 64'. E il Bayern dilaga con i sigilli del suo centravanti: altro assist di Luis Diaz, altro gol di Kane, 5-0 al 74'. Il 6-0 arriva tre minuti più tardi. Stavolta è Kim a innescare il bomber inglese: tripletta. Festa Bayern al triplice fischio finale.