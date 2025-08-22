Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Bundesliga, il Bayern Monaco travolge il Lipsia

I campioni in carica ripartono alla grande all'Allianz Arena: 6-0 con tripletta di Kean, doppietta di Olise, gol e due assist di Luis Diaz
Bundesliga, il Bayern Monaco travolge il Lipsia© Getty Images
2 min

Il Bayern Monaco, campione in carica, ricomincia da dove aveva lasciato: la Bundesliga riparte con la vittoria per 2-0 degli uomini di Kompany. All'Allianz Arena battuto il Lipsia. Avvio di gara equilibrato, prima di un uno-due micidiale dei padroni di casa: al 27' destro vincente di Olise, al 32' Luis Diaz debutta con un gol nel massimo campionato tedesco, sfruttando alla perfezione un assist di Gnabry. Bis, per l'ex Liverpool, dopo il sigillo in Supercoppa di Germania. Ancora Gnabry offre, poi, a Olise il pallone per firmare la doppietta personale: 3-0 al 42'. Gara a senso unico.

Luis Diaz ispira, Kane rifinisce: Bayern irresistibile

Nella ripresa Seiwald e Baku provano a riaprire la partita, ma è Olise a sfiorare un'altra rete. Ci pensa Kean a calare il poker a coronamento di un contropiede a tutta velocità rifinito alla perfezione da Luis Diaz. Partita più che in archivio già al 64'. E il Bayern dilaga con i sigilli del suo centravanti: altro assist di Luis Diaz, altro gol di Kane, 5-0 al 74'. Il 6-0 arriva tre minuti più tardi. Stavolta è Kim a innescare il bomber inglese: tripletta. Festa Bayern al triplice fischio finale.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

