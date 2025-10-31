Corriere dello Sport.it
Bundesliga: il Borussia Dortmund batte l'Augsburg a domicilio e si avvicina al Bayern Monaco© EPA

Bundesliga: il Borussia Dortmund batte l'Augsburg a domicilio e si avvicina al Bayern Monaco

I gialloneri vincono l'anticipo con un gol di Guirassy e scavalcano momentaneamente Stoccarda e Lipsia, portandosi a -4 dai bavaresi capolista: tutti i dettagli
1 min
Bundesliga borussia dortmund Bayern Monaco

ROMA - Pronostico rispettato nell'anticipo della 9ª giornata della Bundesliga, che oggi (31 ottobre) ha visto il Borussia Dortmund vincere sul campo dell'Augsburg.

Augsburg-Borussia Dortmund 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

Il Borussia Dortmund batte l'Augsburg a domicilio

A decidere il match in favore dei gialloneri la rete in mischia segnata al 37' da Guirassy, che consente al Borussia Dortmund di scavalcare momentaneamente Stoccarda e Lipsia e di portarsi così al secondo posto a -4 dal Bayern Monaco (primo a punteggio pieno e atteso domani dalla visita del Bayer Leverkusen quinto in classifica). Tra i gialloneri del tecnico Niko Kovac in campo nella ripresa anche l'inglese Jobe Bellingham, fratello di Jude (che a Dortmund ha giocato dal 2020 al 2023 e oggi è una delle stelle del Real Madrid).

Bundesliga: la classifica aggiornata

Bundesliga: risultati, tabellini e calendario

