Bundesliga: il Borussia Dortmund batte l'Augsburg a domicilio e si avvicina al Bayern Monaco

Augsburg-Borussia Dortmund 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

Il Borussia Dortmund batte l'Augsburg a domicilio

A decidere il match in favore dei gialloneri la rete in mischia segnata al 37' da Guirassy, che consente al Borussia Dortmund di scavalcare momentaneamente Stoccarda e Lipsia e di portarsi così al secondo posto a -4 dal Bayern Monaco (primo a punteggio pieno e atteso domani dalla visita del Bayer Leverkusen quinto in classifica). Tra i gialloneri del tecnico Niko Kovac in campo nella ripresa anche l'inglese Jobe Bellingham, fratello di Jude (che a Dortmund ha giocato dal 2020 al 2023 e oggi è una delle stelle del Real Madrid).

Bundesliga: la classifica aggiornata

Bundesliga: risultati, tabellini e calendario