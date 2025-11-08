Bundesliga, Bayern Monaco pari in extremis. Il Leverkusen travolge l’Heidenheim

Finisce 2-2 la sfida tra Union Berlino e Bayern Monaco, valida per la decima giornata di Bundesliga. I padroni di casa si portano avanti due volte grazie alla doppietta di Doekhi, ma i bavaresi riescono a reagire in entrambe le occasioni con le reti di Diaz e Kane (al 90'), mantenendo così la vetta della classifica.

Parità anche tra Amburgo e Borussia Dortmund, terminata 1-1: a Chukwuemeka risponde Königsdörffer. Vittoria convincente invece per l’Hoffenheim, che supera 3-1 il Lipsia con i gol di Hajdari, Lemperle e Prömel. Inutile per gli ospiti il momentaneo vantaggio firmato Diomandé. Travolgente il Bayer Leverkusen, che infligge un pesantissimo 6-0 all’Heidenheim: a segno Schick (doppietta), Hofmann, Poku e Maza, autore a sua volta di una doppietta.