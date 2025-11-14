La rivincita di Karius, in Germania lo esaltano: “Fa parate impossibili”

Karius, la rinascita allo Schalke: "Vado ad allenarmi sempre con il sorriso"

L'ex portiere del Liverpool, protagonista della disastrosa finale di Champions League contro il Real Madrid, ha fatto registrare sei clean sheet nelle prime dodici giornate. Lo scorso anno lo Schalke ha finito la stagione come la terza squadra con la peggiore difesa. Con l'arrivo del portiere è cambiato tutto: appena sette gol subiti e miglior difesa del campionato. Karius ha commentato così il suo momento: "Di solito non presto molta attenzione alle statistiche, ma come portiere, voglio sempre mantenere la porta inviolata. Sto giocando bene e sono soddisfatto. Mi sto divertendo tantissimo. Vado ad allenarmi ogni giorno con il sorriso". C'è qualcuno che addirittura lo paragona a una leggenda dello Schalke come Manuel Neuer: "Non ha senso paragonarci. Ce n'è solo uno come lui. È il miglior portiere di tutti i tempi". A Gelsenkirchen sono entusiasti delle sue prestazione, come ha affermato Olaf Thon, un'icona dello Schalke da giocatore e ora ambasciatore del club: "Dà fiducia alla squadra, fa parate impossibili e non commette quasi nessun errore. Ha esperienza e si vede", ha affermato in un'intervista a 'Ran.d.