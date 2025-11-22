Bundesliga, Bayern Monaco show: 6-2 al Friburgo! Pari beffa per il Dortmund, tris Leverkusen

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - È lo show del Bayern Monaco a monopolizzare, inevitabilmente, il sabato pomeriggio di Bundesliga, giunta all'undicesima giornata. La squadra di Kompany, impegnata all'Allianz Arena contro il Friburgo, approccia male al match e, tra il 12' e il 17', subisce le reti di Suzuki e Manzambi. A quel punto però i campioni di Germania premono forte sull'acceleratore: Karl accoricia le distanze al 22' poi ci pensa Olise a riequilibrare le sorti del match in pieno recupero (47' p.t.). La ripresa è un monologo bavarese: Upamecano firma al sorpasso al 55' mentre Kane al 60' (al 14° gol in campionato) cala il poker. Nel finale arrivano anche il gol dell'ex Chelsea Jackson (78') e la doppietta di Olise (84') che lancia sempre più Kompany in vetta alla classifica. Notte fonda per il Friburgo, decimo a quota 13 punti.