Bundesliga, Bayern Monaco show: 6-2 al Friburgo! Pari beffa per il Dortmund, tris Leverkusen
MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - È lo show del Bayern Monaco a monopolizzare, inevitabilmente, il sabato pomeriggio di Bundesliga, giunta all'undicesima giornata. La squadra di Kompany, impegnata all'Allianz Arena contro il Friburgo, approccia male al match e, tra il 12' e il 17', subisce le reti di Suzuki e Manzambi. A quel punto però i campioni di Germania premono forte sull'acceleratore: Karl accoricia le distanze al 22' poi ci pensa Olise a riequilibrare le sorti del match in pieno recupero (47' p.t.). La ripresa è un monologo bavarese: Upamecano firma al sorpasso al 55' mentre Kane al 60' (al 14° gol in campionato) cala il poker. Nel finale arrivano anche il gol dell'ex Chelsea Jackson (78') e la doppietta di Olise (84') che lancia sempre più Kompany in vetta alla classifica. Notte fonda per il Friburgo, decimo a quota 13 punti.
Bayern Monaco-Friburgo 6-2: cronaca, tabellino e statistiche
Tris Leverkusen, Dortmund beffato nel finale
Alle spalle della corazzata Bayern, al secondo posto in classifica, c'è ora il Bayer Leverkusen. La squadra di mister Hjulmand passa 3-1 sul campo del Wolfsburg e sale a 23 punti, a -8 da Kane e compagni. Primo tempo da urlo degli ospiti che chiudono la pratica con le reti di Hofmann (9'), Tapsoba (24') e Tillman (33'). Ai padroni di casa non basta l'acuto dell'ex Lazio Vavro, in gol al 57'. Non sorride invece il Borussia Dortmund, raggiunto all'ultimo respiro dallo Stoccarda. Al 'Signal Iduna Park' padroni di casa avanti con l'ex Juve Can, al 34' su rigore, e Beier (41'). Gli ospiti non si arrendono e trovano il pari con la doppietta di Undav (47' e 71'). Nel finale i gialloneri rimettono la freccia con Adeyemi (89') poi, al 91', Undav firma la sua personale tripletta beffando Niko Kovac che già pregustava il successo.
Wolfsburg-Bayer Leverkusen 1-3: cronaca, tabellino e statistiche
Borussia Dortmund-Stoccarda 3-3: cronaca, tabellino e statistiche
Bundesliga, vincono Augsburg e Gladbach
Nelle altre partite del pomeriggio, spicca il successo esterno del Borussia M'Gladbach che passa 3-0 sul campo dell'Heidenheim: in gol Diks (su rigore) al 46' p.t., Tabakovic al 55' e Machino al 76'. Prezioso successo interno dell'Augsburg nella lotta salvezza: i padroni di casa piegano 1-0 il neopromosso Amburgo e lo scavalcano in classifica. Decisiva la zampata di Kade al 76'.
Heidenheim-Borussia M'Gladbach 0-3: cronaca, tabellino e statistiche
Augsburg-Amburgo 1-0: cronaca, tabellino e statistiche
