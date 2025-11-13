Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, contatti con Zirkzee ma c’è anche un’alternativa: spunta un nuovo nome per l’attacco

Il club giallorosso si sta muovendo per rinforzare la prima linea in vista del calciomercato di gennaio: tutti i dettagli
Eleonora Trotta
2 min
Tagsel malazirkzeeRoma

ROMA Said El Mala è la stella del Colonia che ha conquistato la Roma e le big europee. Alcuni osservatori della società romanista lo hanno infatti seguito da vicino a inizio stagione, a conferma dell’interesse ormai datato del club di Trigoria. La Roma si è quindi ufficialmente iscritta alla lista delle corteggiatrici dell’attaccante tedesco classe 2006, e nel mirino anche di Inter, Psg e Borussia Dortmund. La convocazione di Nagelsmann in Nazionale, però, ha fatto rapidamente aumentare il prezzo del giocatore, spiazzando di fatto i giallorossi e alcuni club sulle sue tracce. Oggi, per acquistarlo, non basterebbero più i circa 20 milioni di euro richiesti a settembre: ne servirebbero almeno 30. Il Colonia non vorrebbe privarsene già a gennaio e cercherà di resistere a tutti gli assalti almeno fino a giugno, ma molto dipenderà dal valore delle offerte. 

I numeri di El Mala

Nato in Germania e di origini libanesi, Said El Mala ha tutte le caratteristiche richieste dall’allenatore Gasperini: è agile, rapido e tecnico. Versatile, gioca principalmente a sinistra, ma può agire anche come trequartista e sulla corsia di destra: in campionato ha già firmato quattro gol e due assist. Non solo l’attaccante esterno: la Roma continua a vigilare anche il mercato delle punte e, in questa direzione, proseguono i contatti per Zirkzee. Nel radar anche del West Ham, l’olandese vuole lasciare lo United e tornerebbe volentieri in Italia. La Roma c’è e ha ribadito il proprio interesse anche recentemente all’entourage dell’ex Bologna. Continua a essere caldo anche il nome di Kalimuendo, classe 2002 ora al Nottingham Forest. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

Roma, a gennaio caccia al rinforzoGasperini cerca soluzioni per l'attacco
Unisciti alla community