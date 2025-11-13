Roma, contatti con Zirkzee ma c’è anche un’alternativa: spunta un nuovo nome per l’attacco

ROMA - Said El Mala è la stella del Colonia che ha conquistato la Roma e le big europee. Alcuni osservatori della società romanista lo hanno infatti seguito da vicino a inizio stagione, a conferma dell’interesse ormai datato del club di Trigoria. La Roma si è quindi ufficialmente iscritta alla lista delle corteggiatrici dell’attaccante tedesco classe 2006, e nel mirino anche di Inter, Psg e Borussia Dortmund. La convocazione di Nagelsmann in Nazionale , però, ha fatto rapidamente aumentare il prezzo del giocatore, spiazzando di fatto i giallorossi e alcuni club sulle sue tracce. Oggi, per acquistarlo, non basterebbero più i circa 20 milioni di euro richiesti a settembre: ne servirebbero almeno 30. Il Colonia non vorrebbe privarsene già a gennaio e cercherà di resistere a tutti gli assalti almeno fino a giugno, ma molto dipenderà dal valore delle offerte.

I numeri di El Mala

Nato in Germania e di origini libanesi, Said El Mala ha tutte le caratteristiche richieste dall’allenatore Gasperini: è agile, rapido e tecnico. Versatile, gioca principalmente a sinistra, ma può agire anche come trequartista e sulla corsia di destra: in campionato ha già firmato quattro gol e due assist. Non solo l’attaccante esterno: la Roma continua a vigilare anche il mercato delle punte e, in questa direzione, proseguono i contatti per Zirkzee. Nel radar anche del West Ham, l’olandese vuole lasciare lo United e tornerebbe volentieri in Italia. La Roma c’è e ha ribadito il proprio interesse anche recentemente all’entourage dell’ex Bologna. Continua a essere caldo anche il nome di Kalimuendo, classe 2002 ora al Nottingham Forest.