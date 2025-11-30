Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Bundesliga: pari tra Eintracht e Wolfsburg. Vincono Amburgo e Friburgo© Getty Images

Bundesliga: pari tra Eintracht e Wolfsburg. Vincono Amburgo e Friburgo

Si chiude la dodicesima giornata del campionato tedesco: Batshuayi al 96' su rigore salva la squadra di Francoforte
2 min
Dopo l'ennesima vittoria del Bayern Monaco, si chiude la dodicesima giornata di Bundesliga. L'Eintracht Francoforte non si riprende dopo la sconfitta pesante in Champions League contro l'Atalanta e non va oltre il pareggio contro il Wolfsburg. Succede tutto nel secondo tempo. Zehnter sblocca la sfida al 67' portando avanti gli ospiti. In pieno recupero il pareggio dell'Eintracht: Theate atterrato in area, nessun rigore perl'arbitro che però viene richiamato dal Var e assegna il penalty, al 96' Batshuayi si presenta sul dischetto e non sbaglia.

Grifo firma la vittoria del Friburgo, vince anche l'Amburgo

L'Amburgo ritrova la vittoria in campionato dopo un mese e mezzo: 2-1 contro lo Stoccarda. Glatzel porta avanti i padroni di casa nel primo tempo, con Undav che gli risponde nel poco prima l'ora di gioco. Quando sembrava tutto apparecchiato per il pareggio finale, Fabio Vieira conclude al meglio il contropiede dell'Amburgo e firma il gol vittoria. La domenica di Bundesliga si chiude con la vittoria del Friburgo contro il Mainz. Bianconeri che risolvono la pratica in 14 minuti: al 14' Kubler sblocca la sfida, al 26' Grifo firma il raddoppio. Nella ripresa il Friburgo dilaga: al 50' Manzambi segna il gol del tris e Osterhage al 90' cala il poker.

Tutte le news di Bundesliga

