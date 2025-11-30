Bundesliga: pari tra Eintracht e Wolfsburg. Vincono Amburgo e Friburgo

Dopo l'ennesima vittoria del Bayern Monaco, si chiude la dodicesima giornata di Bundesliga. L'Eintracht Francoforte non si riprende dopo la sconfitta pesante in Champions League contro l'Atalanta e non va oltre il pareggio contro il Wolfsburg. Succede tutto nel secondo tempo. Zehnter sblocca la sfida al 67' portando avanti gli ospiti. In pieno recupero il pareggio dell'Eintracht: Theate atterrato in area, nessun rigore perl'arbitro che però viene richiamato dal Var e assegna il penalty, al 96' Batshuayi si presenta sul dischetto e non sbaglia.