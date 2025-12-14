Bundesliga, frenata clamorosa per il Bayern. Non ne approfitta il Dortmund

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Frena a sorpresa il Bayern capolista, che rischia di inciampare proprio contro il fanalino di coda Mainz , nel classico testa coda del campionato tedesco. La squadra di Kompany si porta in avanti con l'ormai 'solito' baby Karl, ma gli ospiti trovano il pari in pieno recupero, riequilibrando il risultato prima dell'intervallo con Potulski. Nella ripresa, al 67', il sorpasso firmato a sorpresa da Lee Jae-Sung, prima del pari defintivo di Kane su rigore all'87', che conserva l'imbattibilità dei bavaresi in campionato e li tiene a +9 sulle inseguitrici.

Delude il Borussia Dortmund: solo un pari contro il Friburgo

Rallenta la corsa del Borussia Dortmund: reduce dal 2-2 casalingo con il Bodo/Glimt in Champions League, la formazione di Niko Kovac non va oltre l'1-1 sul campo del Friburgo. Gli ospiti sbloccano il punteggio al 31' con Bensebaini poi, a inizio ripresa, restano in dieci complice il rosso diretto a Jobe Bellingham (53'). Il Friburgo assedia il Borussia e ristabilisce l'equilibrio al 75' grazie a Holer, abile a trasformare in rete un pregevole assist di Gunter. Piccolo passo in avanti per il Dortmund che sale a quota 29 punti e aggancia il Lipsia al secondo posto. Il Friburgo è invece nono in classifica a 17 punti.

