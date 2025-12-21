Bundesliga, dominio Bayern Monaco: Kompany travolge l'Heidenheim e vola a +9 sul Dortmund

Il Bayern rullo compressore di questa prima parte di stagione in Bundesliga non può fermarsi davanti all' Heidenheim penultimo e continua la sua fuga solitaria in vetta alla classifica, con 9 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund , secondo. Nell'altro posticipo della 15ª giornata del campionato tedesco, pari sostanzialmente inutile tra il Mainz fanalino di coda e il St. Pauli , terzultimo.

Bundesliga, la classifica

Bayern rullo compressore: Heidenheim travolto, Kompany in fuga

Tutto facile per i campioni di Germania: la formazione di Kompany dà spettacolo anche alla 'Voith-Arena' contro i padroni di casa dell'Heidenheim, travolti 4-0. I bavaresi ipotecano il successo già nella prima frazione di gara con gli acuti di Stanisic al 15', su assist di Tah, e Olise, servito al 32' da Ito per la rete del raddoppio. Nella ripresa il Bayern gestisce il vantaggio e cala anche il tris con il gol di Luis Diaz all'86', imbeccato da uno scatenato Stanisic. In pieno recupero Gnabry fa impazzire la difesa dei padroni di casa e confeziona un assist al bacio per l'immancabile sigillo di Harry Kane, al 19° centro stagionale in Bundesliga. Kompany vola, Schmidt arranca: quarto ko nelle ultime sei uscite per l'Heidenheim, ora penultimo a quota 11 punti.

Al Mainz non riesce il colpo di coda

Finisce senza reti lo scontro diretto tra Mainz e St. Pauli. Quarto risultato utile consecutivo per i padroni di casa, ultimi in classifica, che mancano però un successo che ne avrebbe potuto rilanciare le ambizioni salvezza. Punto che non cambia neanche la situazione degli ospiti, che però si accontentano di tenere a distanza una rivale diretta.

