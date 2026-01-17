Bundesliga, il Bayern travolge il Lipsia 5-1. Dortmund a fatica sul St. Pauli

ROMA - Emozioni e gol nelle sei partite della 18ª giornata di Bundesliga andate in scena oggi (17 gennaio), in cui sono state protagoniste anche le prime due della classifica . Il Bayern Monaco travolge il Lipsia in trasferta, imponendosi 5-1 in rimonta. Il Borussia Dortmund si impone 3-2 con il St. Pauli.

Bundesliga: la classifica aggiornata

Il Bayern vince in rimonta, Dortmund a fatica

Il Bayern Monaco vince in rimonta sul campo del Lipsia. Padroni di casa avanti 1-0 all'intervallo, grazie al gol di Romulo Cardoso. Nella ripresa i bavaresi dilagano: pareggiano con Gnabry, ribaltano il risultato con Kane e poi allungano, grazie alle reti di Tah, Pavlovic e Olise. Rocambolesca la vittoria del Borussia Dortmund (solo panchina per il giovane azzurro Mane), che in casa la spunta con il brivido sul St.Pauli fanalino di coda (insieme al Mainz). Volati sul 2-0 con le reti di Brandt (45+1') e Adeyemi (54'), i gialloneri subiscono la reazione degli ospiti che si riavvicinano con Sands (62') e poi pareggiano con Jones (72'), prima di arrendersi nel recupero sul rigore trasformato dall'ex juventino Emre Can (90+6').

Lipsia-Bayern Monaco 1-5: cronaca, statistiche e tabellino

Borussia Dortmund-St. Pauli 3-2: cronaca, statistiche e tabellino

L'Hoffenheim batte il Leverkusen, pari per l'Amburgo

Prosegue il momento positivo dell'Hoffenheim che continua a sognare in zona Champions e, piegando con il risultato di 1-0 il Bayer Leverkusen, centra la seconda vittoria di fila (la terza nelle ultime quattro partite, con un pareggio a corredo): è di Burger (9') la rete che decide il match e condanna al secondo ko consecutivo la squadra dell'ex romanista Schick, in ritardo rispetto alle prime della classe. Pari senza reti invece tra l'Amburgo e il Borussia Monchengladbach (ai box per infortunio tra gli ospiti il giovane azzurro Chiarodia).

Hoffenheim-Bayer Leverkusen 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Amburgo-B. Monchengladbach 0-0: cronaca, statistiche e tabellino

Successo pesante per il Colonia, si salva il Wolfsburg

Tre punti pesanti per il Colonia, che tra le mura amiche batte 2-1 il Mainz penultimo e si allontana ulteriormente dalla zona calda della classifica: protagonista Ache con una doppietta (57' e 85') dopo l'iniziale vantaggio degli ospiti con Bell (29'). Termina infine 1-1 la sfida tra il Wolfsburg e l'Heidenheim terzultimo: ospiti avanti prima del riposo con Beck (45+1'), di Jenz all'80' la rete del pareggio.

Colonia-Mainz 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

Wolfsburg-Heidenheim 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Bundesliga: risultati, tabellini e calendario