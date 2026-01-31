Corriere dello Sport.it
sabato 31 gennaio 2026
Bundesliga, il Bayern sbatte contro l'Amburgo. Colpaccio del Mainz in casa del Lipsia© Getty Images

I risultati del sabato del campionato tedesco: vincono Hoffenheim e Bayer Leverkusen
Nel sabato della ventesima giornata di Bundesliga, il Bayern Monaco capolista sbatte 2-2 contro un Amburgo alla ricerca di punti per la corsa salvezza. Ai gol di Kane (42') e Diaz (46') rispondono Vieira su rigore (34') e Vuskovic (53')

Vittoria anche per l'Hoffenheim, che mantiene saldo il terzo posto grazie al 3-1 sull'Union Berlino: a decidere il match una doppietta di Kramaric e e un autogol di Leite. Stesso risultato, ma in trasferta, per il Bayer Leverkusen: la squadra di Hjulmand ottiene tre punti contro l'Eintracht Francoforte. Colpo fuori casa anche per il Mainz, che batte 2-1 in rimonta il Lipsia con i gol di Amiri e Silas. "Remuntada" pure per l'Augsburg con la doppietta di Gregoritsch a battere 2-1 il St. Pauli. Infine, pareggio in extremis del Werder Brema contro il Borussia Monchengladbach: al 90+4' Topp sigla l'1-1 definitivo.

 

 

 

