lunedì 9 febbraio 2026
Aggressione shock all'arbitro: picchiato dopo la proposta di matrimonio al compagno

Tre uomini lo hanno aspettato sotto casa: l'accaduto
Kaiser

Pascal Kaiser, l’arbitro dilettante tedesco che nei giorni scorsi aveva chiesto al compagno Moritz di sposarlo davanti a 50mila persone a Colonia, è stato aggredito brutalmente sotto la propria abitazione.

Arbitro aggredito sotto casa dopo la proposta di matrimonio al compagno: shock in Germania

Secondo quanto ricostruito, Kaiser aveva già denunciato alcune minacce ricevute il giorno precedente. La polizia, però, lo aveva rassicurato parlando di assenza di un “pericolo immediato”. Poco dopo, tre uomini lo hanno aspettato nel giardino di casa e lo hanno colpito con violenza al volto, provocandogli anche una lesione all’occhio destro. L’arbitro è convinto che non si sia trattato di un episodio casuale, ma di un’aggressione mirata legata alla proposta di matrimonio pubblica che aveva fatto il giro dei social e dei media tedeschi. Le indagini sono in corso per chiarire la matrice dell’attacco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

