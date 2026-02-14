Bundesliga, tris del Bayern al Werder Brema: Kane incontenibile, Kompany torna a +6 sul Dortmund
BREMA (GERMANIA) - Roboante risposta del Bayern Monaco al Borussia Dortmund. Dopo il poker dei gialloneri di Kovac al Mainz nell'anticipo del venerdì, i campioni di Germania rispondono con un netto 3-0 al Werder Brema riportandosi a +6. Nel match del 'WeserStadion', valido per la 22esima giornata, la formazione di Kompany ipoteca il successo già nel primo tempo con la doppietta di Kane (in gol al 22' su rigore e al 25') per poi blindarlo nella ripresa con il gol di Goretzka (70').
Tris Hoffenheim, poker Bayer Leverkusen
Vince e convince anche l'Hoffenheim che regola 3-0 il Friburgo (ottavo a 30 punti) e consolida la terza posizione in classifica a quota 45 punti. A Sinsheim, i padroni di casa passano nella ripresa trascinati dai gol di Asllani (46'), Kabak (51') e l'ex Lecce Gendrey (95'). Al quarto posto a 39 punti (e con una gara in meno) c'è il Bayer Leverkusen che affossa il St. Pauli (penultimo a 17 punti) con un perentorio 4-0: in gol Quansah (13'), Schick (14'), Tapsoba (52') e Poku (78').
Eintracht travolgente, colpo salvezza dell'Amburgo
Nelle altre partite del pomeriggio spiccano i successi dell'Eintracht Francoforte e dell'Amburgo. I rossoneri piegano 3-0 il Gladbach (fermo al 12° posto a 22 punti) e salgono al settimo posto, a quota 31: decisive le reti di Brown (24'), Amaimouni (34') e Knauff (75'). Colpo salvezza degli anseatici che vincono 3-2 con l'Union Berlino e lo agganciano a 25 punti, a metà classifica: in gol Konigsdorffer (doppietta) e Capaldo. Ai capitolini non bastano invece gli acuti di Querfeld (su rigore) e Ilic.
