Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 14 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bundesliga, tris del Bayern al Werder Brema: Kane incontenibile, Kompany torna a +6 sul Dortmund© Getty Images

Bundesliga, tris del Bayern al Werder Brema: Kane incontenibile, Kompany torna a +6 sul Dortmund

I campioni di Germania passano 3-0 al 'WeserStadion', trascinati dalla doppietta del bomber inglese e dal sigillo di Goretzka. Vince l'Hoffenheim, poker Leverkusen, show Eintracht
3 min
TagsBundesligaBayern Monaco

BREMA (GERMANIA) - Roboante risposta del Bayern Monaco al Borussia Dortmund. Dopo il poker dei gialloneri di Kovac al Mainz nell'anticipo del venerdì, i campioni di Germania rispondono con un netto 3-0 al Werder Brema riportandosi a +6. Nel match del 'WeserStadion', valido per la 22esima giornata, la formazione di Kompany ipoteca il successo già nel primo tempo con la doppietta di Kane (in gol al 22' su rigore e al 25') per poi blindarlo nella ripresa con il gol di Goretzka (70').

Werder Brema-Bayern Monaco 0-3: cronaca, tabellino e statistiche

Tris Hoffenheim, poker Bayer Leverkusen

Vince e convince anche l'Hoffenheim che regola 3-0 il Friburgo (ottavo a 30 punti) e consolida la terza posizione in classifica a quota 45 punti. A Sinsheim, i padroni di casa passano nella ripresa trascinati dai gol di Asllani (46'), Kabak (51') e l'ex Lecce Gendrey (95'). Al quarto posto a 39 punti (e con una gara in meno) c'è il Bayer Leverkusen che affossa il St. Pauli (penultimo a 17 punti) con un perentorio 4-0: in gol Quansah (13'), Schick (14'), Tapsoba (52') e Poku (78').

Hoffenheim-Friburgo 3-0: cronaca, tabellino e statistiche

Bayer Leverkusen-St. Pauli 4-0: cronaca, tabellino e statistiche

Eintracht travolgente, colpo salvezza dell'Amburgo

Nelle altre partite del pomeriggio spiccano i successi dell'Eintracht Francoforte e dell'Amburgo. I rossoneri piegano 3-0 il Gladbach (fermo al 12° posto a 22 punti) e salgono al settimo posto, a quota 31: decisive le reti di Brown (24'), Amaimouni (34') e Knauff (75'). Colpo salvezza degli anseatici che vincono 3-2 con l'Union Berlino e lo agganciano a 25 punti, a metà classifica: in gol Konigsdorffer (doppietta) e Capaldo. Ai capitolini non bastano invece gli acuti di Querfeld (su rigore) e Ilic.

Eintracht Francoforte-Borussia M'Gladbach 3-0: cronaca, tabellino e statistiche

Amburgo-Union Berlino 3-2: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga

Da non perdere

Bundesliga, il calendarioBundesliga, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS