Bundesliga, tris del Bayern al Werder Brema: Kane incontenibile, Kompany torna a +6 sul Dortmund

Werder Brema-Bayern Monaco 0-3: cronaca, tabellino e statistiche

Tris Hoffenheim, poker Bayer Leverkusen

Vince e convince anche l'Hoffenheim che regola 3-0 il Friburgo (ottavo a 30 punti) e consolida la terza posizione in classifica a quota 45 punti. A Sinsheim, i padroni di casa passano nella ripresa trascinati dai gol di Asllani (46'), Kabak (51') e l'ex Lecce Gendrey (95'). Al quarto posto a 39 punti (e con una gara in meno) c'è il Bayer Leverkusen che affossa il St. Pauli (penultimo a 17 punti) con un perentorio 4-0: in gol Quansah (13'), Schick (14'), Tapsoba (52') e Poku (78').

Hoffenheim-Friburgo 3-0: cronaca, tabellino e statistiche

Bayer Leverkusen-St. Pauli 4-0: cronaca, tabellino e statistiche

Eintracht travolgente, colpo salvezza dell'Amburgo

Nelle altre partite del pomeriggio spiccano i successi dell'Eintracht Francoforte e dell'Amburgo. I rossoneri piegano 3-0 il Gladbach (fermo al 12° posto a 22 punti) e salgono al settimo posto, a quota 31: decisive le reti di Brown (24'), Amaimouni (34') e Knauff (75'). Colpo salvezza degli anseatici che vincono 3-2 con l'Union Berlino e lo agganciano a 25 punti, a metà classifica: in gol Konigsdorffer (doppietta) e Capaldo. Ai capitolini non bastano invece gli acuti di Querfeld (su rigore) e Ilic.

Eintracht Francoforte-Borussia M'Gladbach 3-0: cronaca, tabellino e statistiche

Amburgo-Union Berlino 3-2: cronaca, tabellino e statistiche