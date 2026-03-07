Il Borussia Dortmund passa a Colonia, Stoccarda agganciato dal Lispia e staccato dall'Hoffenheim

Bundesliga: la classifica aggiornata

Borussia Dortmund, successo con il brivido a Colonia

Successo con il brivido per il Borussia Dortmund secondo della classe, che passa di misura (1-2) sul campo del Colonia e riscatta così il ko casalingo con il Bayern Monaco (ora a +11 sui gialloneri). Nel primo tempo gli ospiti la sbloccano con Guirassy (16') e prima dell'intervallo i padroni di casa restano in dieci per l'espulsione di Simpson-Pusey (45+2'). Il Borussia Dormund approfitta della superiorità numerica e al 60' raddoppia con Beier, ma trema nel finale dopo la rete di Kaminski (88'), che non basta però al Colonia per evitare il ko. Tra i gialloneri solo panchina per Inacio e Reggiani, ai box invece l'altro azzurro Mané.

Colonia-Borussia Dortmund 1-2: cronaca, statistiche e tabellini

Bundesliga: risultati, tabellini e calendario

Stoccarda agganciato dal Lispia e staccato dall'Hoffenheim

Successo esterno per 4-2 per l'Hoffenheim sul campo del fanalino di coda Heidenheim: decisivi Prass (doppietta), Asllani e Lemperle; inutili per i padroni di casa la doppietta di Kerber. L'Hoffenheim è ora terzo da solo a +2 sullo Stoccarda, incapace di andare al di là del 2-2 sul campo del Mainz: Lee Jae-Sung la sblocca, poi gli ospiti la ribaltano con Demirovic e Undav, ma è da Costa a fissare il punteggio sul pari. Lo stesso Stoccarda viene poi agganciato dal Lipsia, che con un guizzo di Diomande e l'autogol di Arthur Chaves batte 2-1 in casa l'Augsburg, a cui non basta - oltre al rigore fallito da Schlotterbeck - l'iniziale vantaggio di Fellhauer.

Heidenheim-Hoffenheim 2-4: cronaca, statistiche e tabellini

Mainz-Stoccarda 2-2: cronaca, statistiche e tabellini

Lipsia-Augsburg 2-1: cronaca, statistiche e tabellini

Pari show tra Friburgo e Bayer Leverkusen, corsaro l'Amburgo

Rocambolesco 3-3 tra Friburgo e Bayer Leverkusen: in gol per i padroni di casa l'azzurro Grifo, Suzuki e Ginter, per gli ospiti Kofane, Grimaldo e Terrier. Infine c'è da registrare il successo dell'Amburgo sul campo del Wolfsburg (penultimo della classe) grazie ai rigori di Vuskovic e Dompe, dopo il vantaggio dei padroni di casa (sempre dagli undici metri) con Eriksen.

Friburgo-Bayer Leverkusen 3-3: cronaca, statistiche e tabellini

Wolfsburg-Amburgo 1-2: cronaca, statistiche e tabellini