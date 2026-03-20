Bundesliga, manita Lipisa nella sfida Champions con l'Hoffenheim: doppiette di Baumgartner e Gruda

Lispia travolgente: pokerissimo casalingo e aggancio in classifica ai danni dell'Hoffenheim nella gara valida per la ventisettesima giornata di Bundesliga. Uno scontro diretto per la Champions League, che i padroni di casa si sono aggiudicati grazie a una partenza bruciante. In mezz'ora il successo è ipotecato: sblocca Gruda al 17' col mancino, poi si scatena Baumgartner con un colpo di testa perfetto su assist di Raum da calcio d'angolo, al 21', che precede una conclusione chirurgica su passaggio filtrante dello stesso Gruda. Al 44' è proprio Gruda a sfruttare l'invito di Diomande per firmare la seconda doppietta personale di serata. Si va al riposo sul 4-0.