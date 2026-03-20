Bundesliga, manita Lipisa nella sfida Champions con l'Hoffenheim: doppiette di Baumgartner e Gruda
Lispia travolgente: pokerissimo casalingo e aggancio in classifica ai danni dell'Hoffenheim nella gara valida per la ventisettesima giornata di Bundesliga. Uno scontro diretto per la Champions League, che i padroni di casa si sono aggiudicati grazie a una partenza bruciante. In mezz'ora il successo è ipotecato: sblocca Gruda al 17' col mancino, poi si scatena Baumgartner con un colpo di testa perfetto su assist di Raum da calcio d'angolo, al 21', che precede una conclusione chirurgica su passaggio filtrante dello stesso Gruda. Al 44' è proprio Gruda a sfruttare l'invito di Diomande per firmare la seconda doppietta personale di serata. Si va al riposo sul 4-0.
Come cambia la classifica di Bundesliga dopo Lipsia-Hoffenheim
Si ferma a due la striscia di risultati utili di fila l'Hoffenheim. Il Lipsia festeggia la terza vittoria nelle ultime quattro partite, con una ripresa che è la naturale conseguenza dell'ampio vantaggio maturato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco arrotondando il risultato sul 5-0 con Henrichs al 78'. Il secondo tempo si riduce a ordinaria amministrazione per gli uomini di Werner che, in attesa di Augsburg-Stoccarda, raggiungono a quota 50 punti in classifica, al terzo posto, gli odierni dirimpettai e lo stesso Stoccarda.