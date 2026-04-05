Bundesliga, pari tra Union e St. Pauli: 2-2 tra Eintracht e Colonia

ROMA - Si è chiuso oggi (domenica 5 aprile), con le due ultime partite andate in scena nel giorno di Pasqua , il programma della 28ª giornata di una Bundesliga fin qui dominata dal Bayern Monaco ( capolista a +9 sul Borussia Dortmund ).

Bundesliga: risultati, tabellini e calendario

Pareggio tra Eintracht e Colonia

Termina 2-2 il match tra Eintracht Francoforte e Colonia. Tutto nella ripresa: i padroni di casa vanno sul doppio vantaggio con Burkardt al 21’ e Kalimuendo al 24’, ma il Colonia reagisce subito con Kaminski un minuto dopo e trova il pari al 38’ con Castro-Montes. L’Eintracht sale così a 39 punti, mentre il Colonia raggiunge quota 27.

Eintracht Francoforte-Colonia: cronaca, statistiche e tabellino

Il St.Pauli si illude, ma è solo pari a Berlino

Il primo match della domenica di Pasqua in Bundesliga si era giocato a Berlino tra Union e St.Pauli, terminato con un pari per 1-1 che non cambia nulla per i padroni di casa, sereni a metà classifica, mentre vale un passettino in avanti per gli ospiti, terzultimi in classifica, ma che si erano illusi dopo il vantaggio trovato da Lage a metà del primo tempo con una gran conclusione da fuori. Nella ripresa la reazione dei padroni di casa, che trovano il pari grazie al preciso colpo di testa di Ilic.

Union Berlino-St. Pauli 1-1: cronaca, statistiche e tabellino