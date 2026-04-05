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Bundesliga, pari tra Union e St. Pauli: 2-2 tra Eintracht e Colonia

Due gare ricche di equilibrio e gol: un punto a testa che muove la classifica sia nella corsa salvezza che nelle zone di metà classifica
2 min
TagsBundesligaEintracht FrancoforteGermania

ROMA - Si è chiuso oggi (domenica 5 aprile), con le due ultime partite andate in scena nel giorno di Pasqua, il programma della 28ª giornata di una Bundesliga fin qui dominata dal Bayern Monaco (capolista a +9 sul Borussia Dortmund).

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Pareggio tra Eintracht e Colonia

Termina 2-2 il match tra Eintracht Francoforte e Colonia. Tutto nella ripresa: i padroni di casa vanno sul doppio vantaggio con Burkardt al 21’ e Kalimuendo al 24’, ma il Colonia reagisce subito con Kaminski un minuto dopo e trova il pari al 38’ con Castro-Montes. L’Eintracht sale così a 39 punti, mentre il Colonia raggiunge quota 27.

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Il St.Pauli si illude, ma è solo pari a Berlino

Il primo match della domenica di Pasqua in Bundesliga si era giocato a Berlino tra Union e St.Pauli, terminato con un pari per 1-1 che non cambia nulla per i padroni di casa, sereni a metà classifica, mentre vale un passettino in avanti per gli ospiti, terzultimi in classifica, ma che si erano illusi dopo il vantaggio trovato da Lage a metà del primo tempo con una gran conclusione da fuori. Nella ripresa la reazione dei padroni di casa, che trovano il pari grazie al preciso colpo di testa di Ilic.  

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