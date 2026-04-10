Bundesliga, rimpianto Augusta: si fa rimontare dall'Hoffenheim e sbaglia un rigore

AUGUSTA (Germania) - La 29ª giornata della Bundesliga si è aperta con il 2-2 tra l'Augusta di Manuel Baum e l'Hoffenheim dell'austriaco Christian Ilzer, che rimonta un doppio svantaggio e resta in corsa per un posto in Champions League, pur in frenata nelle ultime 4 giornate (in cui ha raccolto 2 pareggi e 2 sconfitte). Continua il digiuno anche per l'Augusta, che si mangia le mani per un rigore sbagliato nel finale ed è a secco di successi da 5 gare (3 ko e 2 pari).