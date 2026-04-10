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Bundesliga, rimpianto Augusta: si fa rimontare dall'Hoffenheim e sbaglia un rigore© EPA

Bundesliga, rimpianto Augusta: si fa rimontare dall'Hoffenheim e sbaglia un rigore

L'anticipo della 29ª giornata del campionato tedesco si chiude sul 2-2: nella ripresa Claude-Maurice calcia alto dagli undici metri
2 min
TagsAugustaHoffenheimBundesliga

AUGUSTA (Germania) - La 29ª giornata della Bundesliga si è aperta con il 2-2 tra l'Augusta di Manuel Baum e l'Hoffenheim  dell'austriaco Christian Ilzer, che rimonta un doppio svantaggio e resta in corsa per un posto in Champions League, pur in frenata nelle ultime 4 giornate (in cui ha raccolto 2 pareggi e 2 sconfitte). Continua il digiuno anche per l'Augusta, che si mangia le mani per un rigore sbagliato nel finale ed è a secco di successi da 5 gare (3 ko e 2 pari).

AUGUSTA-HOFFENHEIM 2-2, TABELLINO E STATISTICHE

Primo tempo show, poi l'Augusta sbaglia un rigore

I padroni di casa partono forte, trovando il gol del vantaggio all'11' con il francesce Claude-Maurice, che infila dal limite dell'area, e il raddoppio al 14' con l'austriaco Gregoritsch, abile ad approfittare di un errore del difensore avversario Kabak. L'Hoffenheim torna in partita al 35' con un colpo di testa vincente del ceco Hranac su corner e pareggia al 42' con il 20enne ivoriano Touré, che firma il 2-2 di sinistro su splendido assist di tacco di Asllani. Il primo tempo si chiude con la traversa colpita da Gregoritsch. Le emozioni sono decisamente meno numerose nella ripresa, un po' nervosa e con qualche fallo di troppo: l'arbitro Schlager è costretto a estrarre 6 cartellini gialli, che si aggiungono ai 2 del primo tempo. All'85' l'Augusta ha l'occasione di vincere il match su rigore concesso per fallo di Bernardo su Kade: Claude-Maurice però calcia malamente sopra la traversa. Il match finisce 2-2, tra qualche malumore e rimpianti per entrambe le formazioni. 

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