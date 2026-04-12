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Bundesliga, Stoccarda show con l'Amburgo. Werder ko a Colonia, Friburgo corsaro© Getty Images

Bundesliga, Stoccarda show con l'Amburgo. Werder ko a Colonia, Friburgo corsaro

La formazione di Hoeness vince 4-0 e resta terza con il Lipsia, Brema battuto 3-1, Grifo e compagni vincono sul Mainz
3 min
TagsBundesligaStoccardaColonia

Tre match oggi per la 29ª giornata della Bundesliga: lo Stoccarda resta appaiato con il Lipsia al terzo posto, battendo con un perentorio 4-0 l'Amburgo. Alla MHPArena i padroni di casa firmano due gol per tempo: al 21' Stiller apre le danze su assist di Leweling poi Führich raddoppia al 32' su passaggio di Demirovic, innescato di tacco da Undav. Nella ripresa il poker è completato: al 56' Mittelstädt firma il terzo gol con un tiro dal limite, servito da Führich, e all'86' il marocchino El Khannouss, nuovo entrato, chiude i giochi con un tiro deviato.

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Vittoria d'oro per il Colonia

Colpo salvezza del Colonia che batte 3-1 il Werder Brema e vola a +5 sulla 16ª posizione che vale lo spareggio retrocessione con la terza classificata della 2.Bundesliga (la Serie B tedesca). I biancorossi, avanti già al 7' con il rigore trasformato da El Mala, sfruttano anche la superiorità numerica (rosso a Friedl al 24') e raddoppiano con Ache nella ripresa (65'). Il Werder riapre i giochi al 75' con Schmid poi però i padroni di casa chiudono il match con il gol di Johannesson in pieno recupero (97'). Seconda battuta d'arresto consecutiva per i biancoverdi, al 15° posto a 28 punti.

Colonia-Werder Brema 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

Friburgo ok sul Mainz

Il Mainz perde 1-0 in casa con il Friburgo, in un match che ha messo di fronte due squadra ancora impegnate nelle coppe europee. Il primo tempo si chiude senza reti con prevalenza territoriale del Friburgo. La formazione ospite sblocca l'incontro al 47' con Höler, che realizza di testa su spettacolare assist di tacco volante da parte di Ginter. Al 74' c'è spazio anche per Vincenzo Grifo, ex nazionale azzurro, non più titolare fisso a 33 anni di età. Il forcing del Mainz non produce granché e alla fine sorride la formazione di Julian Schuster che si impone di misura. Giovedì le due squadre torneranno in campo in trasferta nel ritorno dei quarti di finale delle coppe continentali: il Mainz parte dal vantaggio di 2-0 sullo Strasburgo in Conference League, il Friburgo dal 3-0 con il Celta Vigo in Europa League.

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