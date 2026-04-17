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venerdì 17 aprile 2026
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Bundesliga, il Colonia beffa il St.Pauli e fa un altro passo verso la salvezza© Getty Images

Bundesliga, il Colonia beffa il St.Pauli e fa un altro passo verso la salvezza

La 30ª giornata del campionato tedesco si apre con un pari che frustra le speranze della squadra dell'ex genoano Blessin
2 min
TagsBundesligast.pauliColonia

Il consueto anticipo del venerdì di Bundesliga, valido per la 30ª giornata potrebbe aver deciso la lotta salvezza, almeno per quanto riguarda il Colonia del neotecnico René Wagner, che strappa il pari sul campo del St.Pauli e resta a +5 sulla zona retrocessione, lasciando nei guai la squadra allenata dall'ex genoano Alexander Blessin.

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Al Millerntor-Stadion sono i padroni di casa del St.Pauli a fare la partita contro un Colonia più attento a non prenderle che a darle, ma che rischia grosso attorno alla mezz'ora, quando Schwabe si deve superare per dire di no al tentativo di Hountondji. All'intervallo si va però senza reti.

Nella ripresa è il Colonia a partire forte e a sfiorare il vantaggio con El Mala che centra la traversa. È però il St.Pauli a portarsi avanti al 69' con il colpo di testa di Mets. Un gol che riaprirebbe completamente la lotta per non retrocedere, ma che non basta ai padroni di casa, raggiunti all'85' da Waldschmidt, che trasforma con freddezza dal dischetto un rigore concesso solamente dopo l'intervento del Var.

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