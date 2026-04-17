Il consueto anticipo del venerdì di Bundesliga , valido per la 30ª giornata potrebbe aver deciso la lotta salvezza, almeno per quanto riguarda il Colonia del neotecnico René Wagner , che strappa il pari sul campo del St.Pauli e resta a +5 sulla zona retrocessione, lasciando nei guai la squadra allenata dall'ex genoano Alexander Blessin .

Bundesliga, la classifica

Mats illude il St.Pauli, Waldschmidt salva il Colonia

Al Millerntor-Stadion sono i padroni di casa del St.Pauli a fare la partita contro un Colonia più attento a non prenderle che a darle, ma che rischia grosso attorno alla mezz'ora, quando Schwabe si deve superare per dire di no al tentativo di Hountondji. All'intervallo si va però senza reti.

Nella ripresa è il Colonia a partire forte e a sfiorare il vantaggio con El Mala che centra la traversa. È però il St.Pauli a portarsi avanti al 69' con il colpo di testa di Mets. Un gol che riaprirebbe completamente la lotta per non retrocedere, ma che non basta ai padroni di casa, raggiunti all'85' da Waldschmidt, che trasforma con freddezza dal dischetto un rigore concesso solamente dopo l'intervento del Var.