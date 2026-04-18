Bundesliga, Union Berlino storico con una donna in panchina. Perdono Dortmund e Leverkusen

Nella trentesima giornata di Bundesliga la scena se l'è presa Marie-Louise Eta, l'allenatrice dell'Union Berlino annunciata una settimana fa per guidare la squadra nell'ultima fase di stagione. Oggi, durante la gara contro il Wolfsburg, è entrata nella storia come la prima donna a guidare una squadra maschile in uno dei cinque maggiori campionati europei. L'esordio, però, non è stato quello sognato: l'Union dell' ex Juve Khedira infatti ha perso in casa 2-1 contro la formazione dell' ex Inter Eriksen . Decisivi per gli ospiti i gol di Wimmer e Pejcinovic, inutile invece la rete segnata da Burke all'85'.

Cadono Dortmund e Leverkusen

Nelle altre gare, hanno perso sia il Dortmund sia il Leverkusen: il Borussia è riuscito all'87' a pareggiare il gol su rigore di Kramaric, ma al 98' - sempre con Kramaric e sempre su rigore - l'Hoffenheim ha trovato la zampata decisiva per vincere 2-1; al Bayer invece non è bastata la rete di Schick al 12' ed è crollato nel finale rimontato dalla doppietta di Rieder. Infine, il Werder Brema si è imposto 3-1 sull'Amburgo. Qui la classifica di Bundesliga aggiornata.