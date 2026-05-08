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Bundesliga, il Borussia Dortmund batte l'Eintracht Francoforte e blinda il secondo posto© APS

Bundesliga, il Borussia Dortmund batte l'Eintracht Francoforte e blinda il secondo posto

All'ultima davanti al pubblico di casa, i gialloneri si congedano con una bella vittoria, che vale la piazza d'onore alle spalle del Bayern campione
2 min
TagsBundesligaborussia dortmundEintracht Francoforte

DORTMUND (GERMANIA) - Nell'anticipo della 33ª giornata di Bundesliga si incrociavano le motivazioni di Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte, con i padroni di casa all'ultima davanti al proprio pubblico ed un secondo posto ancora da blindare e gli ospiti a caccia di tre punti nella disperata rincorsa all'ultimo posto utile per le coppe.

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte 3-2: cronaca, statistiche e tabellino

Gol e spettacolo al Signal Iduna Park

Ne esce fuori una partita godibilissima ed emozionante, che si conclude con il successo del Borussia Dortmund per 3-2. Eppure dopo solo due minuti è Uzun a portare avanti l'Eintracht, che però all'intervallo si ritorva sotto, dopo l'uno-due nel recupero del primo tempo firmato da Guirassy e Schlotterbeck. Nella ripresa è Inacio a firmare l'allungo dei gialloneri, mentre arriva troppo tardi la rete di Burkardt per riaccendere il finale.

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