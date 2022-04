Clamoroso Haaland: "Ha rifiutato la super offerta del City"

MADRID - Un bomber. Il Manchester City è già una grande squadra, ma l'impressione è che per diventare grandissima abbia bisogno di un centravanti capace di finalizzare l'enorme mole di gioco dei talenti di Pep Guardiola. Non stupisce, dunque, che proprio il ManCity sarebbe tra i club maggiormente interessati a Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund che di richieste ne ha tante e che, secondo i media spagnoli, avrebbe detto no alla proposta dei Citizens.