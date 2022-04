"Barcellona su Lewandowski ma il Bayern rilancia: nuova offerta"

Secondo quanto riferito da Sport, l'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski sarebbe ormai a un passo dal firmare con il Barcellona dopo che il suo agente, Pini Zahavi, avrebbe avuto due incontri molto positivi con la dirigenza catalana. L'unica preoccupazione in casa Barça sarebbe una nuova offerta che i tedeschi avrebbero fatto recapitare al polacco, un'offerta al rialzo che potrebbe cambiare le carte in tavola. L'ex Borussia Dortmund vedrebbe di buon occhio un trasferimento in blaugrana e il presidente di quest'ultimi Laporta sarebbe desideroso di piazzare un grande colpo durante il prossimo mercato.