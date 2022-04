"Clamoroso Lewandowski: ha detto sì al Barcellona"

Secondo quanto riferito da Sport, Robert Lewandowski avrebbe comunicato al suo entourage la sua intenzione di firmare per il Barcellona. Il presidnete dei catalani Laporta vorrebbe mettere a segno un grande colpo e il polacco sarebbe l'opzione migliore in questo momento sul mercato, visto che su Haaland c'è anche il forte interesse di Manchester City e Real Madrid. L'ex Borussia Dortmund ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 con il Bayern Monaco. Il dialogo con i bavaresi si sarebbe interrotto perché quest'ultimi gli avrebbero offerto di prolungare l'accordo solo di un altro anno. La chiave per convincerlo ad andare in Catalogna sarebbe proprio la durata del contratto: infatti, i blaugrana potrebbero offrirgli un contratto superiore ai due anni, come piacerebbe a lui. Per privarsi del suo bomber, il Bayern vorrebbe 65 milioni di euro, ma la cifra potrebbe abbassarsi con l'inserimento di qualche contropartita.