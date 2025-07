Manchester United, Mbeumo è il nuovo attaccante: l'operazione è da cifre incredibili

Manchester United, Mbeumo è il nuovo attaccante

Mbeumo arriva a Old Trafford dopo aver mantenuto una media di 18 gol a stagione dal debutto nella massima serie: "Non appena ho saputo che c'era la possibilità di unirmi al Manchester United, ho dovuto cogliere l'occasione per firmare per il club dei miei sogni. La squadra di cui ho indossato la maglia sin da bambino".

Le cifre del trasferimento

I Red Devils lo avrebbero acquistato per circa 71 milioni di sterline, pari a poco meno di 82 milioni di euro. Il giocatore ha firmato un contratto fino a giugno 2030, con opzione per un’ulteriore stagione.