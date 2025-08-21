Donnarumma sempre più escluso dal Psg, Luis Enrique durissimo: "Non mi interessa, sono abituato a..."

PARIGI (FRANCIA) - "L'acquisto di Chevalier al posto di Donnarumma? Sono sempre decisioni difficili da prendere. Non ho problemi a prenderle, ma non spiegherò nulla sui giocatori che sono al Psg. Non mi interessa". Così l'allenatore dei campioni di Francia e d'Europa, Luis Enrique, dice la sua sul futuro del portiere italiano non convocato per la sfida in programma domani, venerdì 22 agosto (alle 20:45), tra Psg e Angers e valida come anticipo della seconda giornata di Ligue 1.
Luis Enrique sul caso Donnarumma: "Sappiamo dove vogliamo andare"
Alla vigilia dell'esordio stagionale di Kvaratskhelia e compagni al 'Parco dei Principi' dove, nel pre-partita, verranno mostrati ai tifosi i trofei vinti nella passata stagione, l'ex tecnico del Barcellona si sbilancia sul tema relativo all'ex estremo difensore del Milan, escluso dal progetto tecnico del Paris Saint-Germain 2025/26. "Posso capire le critiche alla nostra decisione e alla mia - sottolinea Luis Enrique in conferenza stampa - ma siamo tranquilli. Sappiamo dove vogliamo andare e questa è la cosa più importante per me". Per 'Gigio', separato in casa a Parigi, c'è l'opzione Manchester City che deve liberarsi di Ederson prima di poter affondare il colpo per il classe 1999 di Castellammare di Stabia.