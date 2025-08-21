Donnarumma sempre più escluso dal Psg, Luis Enrique durissimo: "Non mi interessa, sono abituato a..."

PARIGI (FRANCIA) - "L'acquisto di Chevalier al posto di Donnarumma? Sono sempre decisioni difficili da prendere. Non ho problemi a prenderle, ma non spiegherò nulla sui giocatori che sono al Psg. Non mi interessa". Così l'allenatore dei campioni di Francia e d'Europa, Luis Enrique, dice la sua sul futuro del portiere italiano non convocato per la sfida in programma domani, venerdì 22 agosto (alle 20:45), tra Psg e Angers e valida come anticipo della seconda giornata di Ligue 1.