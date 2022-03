Tagliafico allontana il Napoli: "Barcellona? A giugno sarà più facile"

"A giugno sarà più facile"

Il 29enne parla così della contrattazione tra il club di Amsterdam e i blaugrana: "Ci fu un interesse, Ajax e Barcellona hanno trattato ma non se ne fece nulla. In quel momento per i catalani era complicato, a giugno sarà più facile". A gennaio la trattativa non andò in porto perché l'Ajax avrebbe dovuto, a quel punto, cercare un sostituto. Queste le dichiarazioni che rilasciò Marc Overmars, ds degli olandesi: "Se il Barcellona vuole prendere il giocatore in prestito, allora dobbiamo avere un sostituto in quella posizione".