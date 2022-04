"Haaland, il Borussia Dortmund ha individuato il sostituto"

Secondo quanto rivelato da The Sun, anche il Borussia Dortmund sarebbe sulle tracce del bomber dell'Ajax Sebastien Haller, autore di 33 gol in 39 partite stagionali. Sarebbe lui, quindi, l'eventuale sostituto di Erling Haaland nel caso in cui quest'ultimo decidesse di lasciare il club della Ruhr. L'ex West Ham è valutato circa 41 milioni di euro. Ma su di lui ci sarebbe l'interesse non solo di alcuni club italiani (su tutti l'Inter) ma anche delle big europee.