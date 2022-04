"Anche il Bayern Monaco sta corteggiando Haaland"

Kahn ha incontrato Raiola

"È troppo costoso per noi", si è cosi espresso pubblicamente Oliver Kahn, il presidente del Bayern Monaco, qualche giorno fa. Con Robert Lewandowski in scadenza di contratto a giugno e le classiche smentite di rito dai vertici societari, le discussioni tra l'entourage di Haaland e il Bayern sarebbero tutto tranne che ferme. Lo stesso Kahn, nelle scorse settimane, ha incontratto Mino Raiola per Ryan Gravenberch e Noussair Mazraoui dell'Ajax. Difficile credere che il futuro dell'attaccante norvegese, assistito dallo stesso Raiola, non sia stato discusso in questa occasione.