Bundesliga, Schick trascina il Leverkusen. Lipsia ko 2-1 con l'Union Berlino

FURTH (Germania) - Il sabato pomeriggio della 31ª giornata giornata di Bundesliga comincia con il successo esterno del Bayer Leverkusen , che si impone 4-1 sul campo del Greuther Furth . I padroni di casa - ultimi in classifica con 17 punti - passano in vantaggio con Willems al 5', ma subiscono il ritorno della formazione di Seoane , che trova il gol del pareggio all'8' con il solito Schick e il 2-1 con Azmoun al 18'. Nel secondo tempo Paulinho firma il 3-1 al 58' chiudendo di fatto la partita, ma all'84' c'è spazio anche per il 4-1 dell'argentino Palacios . Il Bayer Leverkusen sale così a quota 55 punti e conquista il 3° posto scavalcando il Lipsia .

Greuther Furth-Bayer Leverkusen 1-4, tabellino e statistiche

Bundesliga, la classifica

Il Lipsia cade contro l'Union Berlino

Il Lipsia crolla clamorosamente contro l'Union Berlino. Per i padroni di casa gol di Poulsen al 46', ma la doccia gelata arriva in 3 minuti: all'86' rete del pareggio ospite di Michel, all'89' quella del 2-1 di Behrens. Ora la formazione di Domenico Tedesco è al 4° posto con 54 punti, mentre l'Union Berlino è 6° a quota 50.

Lipsia-Union Berlino 1-2, tabellino e statistiche

Pari e spettacolo tra Friburgo-'Gladbach

Il Friburgo di Christian Streich pareggia 3-3 contro il Borussia Moenchengladbach. La formazione ospite passa in vantaggio al 3' con Bensebaini su calcio di rigore, raddoppiando al 13' con Embolo, ma nella seconda metà di gara i bianconeri accorciano le distanze al 49' con Grifo - sempre dagli undici metri - e poi acciuffano il pari con Gunter al 61'. Il gol del 3-2 porta la firma di Lienhart all'80', ma 93' Stindl sigla il definitivo 3-3. Il Friburgo mantiene dunque il 5° posto con 52 punti, mentre il 'Gladbach è 12° a quota 38.

Friburgo-Borussia Moenchengladbach 3-3, tabellino e statistiche

2-2 tra Eintracht e Hoffenheim

Pari ed emozioni anche tra Eintracht e Hoffenheim. Gli ospiti trovano il vantaggio al 12' con l'autorete di N'Dicka, che poi si fa perdonare siglando l'1-1. Nella ripresa i padroni di casa firmano il sorpasso con Kamada al 66', ma al 78' Rutter sigla il 2-2 finale. L'Eintracht è 9° con 40 punti, mentre l'Hoffenheim rimane saldo all'8° posto a quota 46.

Eintracht Francoforte-Hoffenheim 2-2, tabellino e statistiche

Il Colonia batte l'Arminia

Successo importante del Colonia, che supera per 3-1 in casa l'Arminia Bielefeld, penultimo in campionato con 26 punti. Padroni di casa in vantaggio con Uth al 3', mentre l'1-1 arriva al 33' con l'autogol di Hubers. Al 43' Modeste riporta in vantaggio il Colonia, mentre il gol del 3-1 viene siglato all'86' da Thielmann. La formazione di Baugmart è ora al 7° posto con 49 punti.

Colonia-Arminia Bielefeld 3-1, tabellino e statistiche