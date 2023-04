ROTTERDAM (OLANDA) - Una manita per volare in Eredivise e spaventare la Roma, prossima avversaria nei quarti di Europa League, in programma il 13 aprile. Il Feyenoord di Slot al De Kuip travolge l'RKC con cinque gol: a segno Paixao (doppietta), Hartman e Gimenez, oltre all'autogol di Oukill per il 5-1 finale. Un pokerissimo che non solo certifica il dominio in campionato (+8 sull'Ajax), ma che in vista del match europeo manda un messaggio ai giallorossi di Mourinho.