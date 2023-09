Eredivisie, il Feyenoord travolge l'Ajax: la Lazio è avvisata

AMSTERDAM (OLANDA) - Feyenoord show alla 'Johan Cruijff Arena' di Amsterdam: i campioni d'Olanda travolgono 4-0 gli storici rivali dell'Ajax nella prosecuzione del match valido per la sesta giornata di Eredivisie e sospeso domenica scorsa dopo i disordini scoppiati sugli spalti, con fumogeni e oggetti lanciati per protesta dai tifosi dei 'Lancieri'. La Federcalcio olandese aveva poi deciso di far completare la gara a porte chiuse.