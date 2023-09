Ajax-Feyenoord, esplode la rabbia sugli spalti: gara sospesa

AMSTERDAM (OLANDA) - Un epilogo brutto e che poco centra con il calcio quello del 'De Klessieke' una delle sfide più sentite in Olanda tra Ajax e Feyenoord. I padroni di casa vivono un inizio di stagione più che tormentato e la crisi è proseguita anche nell'appuntamento odierno con la squadra di Slot, avversaria della Lazio in Champions League, che si è imposta per 3-0 con la doppietta di Gimenez e la rete di Paixao.