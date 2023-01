FA Cup, Conte ringrazia Kane: il Tottenham elimina il Portsmouth

LONDRA - Un gol del suo capitano, Harry Kane, stende il Portsmouth e regala la qualificazione al Tottenham nel terzo turno di FA Cup. All'attaccante inglese basta un pallone, di fatto il primo giocabile della partita: arriva al 50' da uno scambio con Sessegnon ed è bravo Kane a spedirlo con forza all'angolo alto, spezzando l'equilibrio e mettendo in discesa la gara. Esulta Conte che prosegue la corsa in coppa, mentre per il Portsmouth, club di League One (terzo livello del calcio inglese dopo Premier League e Championship), si interrompe il sogno.