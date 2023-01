OXFORD (Regno Unito) - Sonnecchiando per un tempo, poi tutto facile per l'Arsenal, che accede ai sedicesimi di finale di FA Cup, che regola l'Oxford Utd per 3-0. La squadra di Arteta, capolista in Premier League, si accende nella ripresa e chiude la pratica in poco più di dieci minuti con il gol di Elneny, che sblocca il match, e la doppietta di Nketiah. Ora per i Gunners la sfida con il Manchester City di Guardiola, che ha eliminato il Chelsea e con il quale si sta giocando il titolo inglese.