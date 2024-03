Fa Cup, Manchester City e Coventry centrano le semifinali

LONDRA - Una conferma e una sorpresa in linea con la storia. Già, ecco la magia della FA Cup. Manchester City e Coventry, infatti, sono le prime due semifinaliste del torneo più affascinante dell'Inghilterra. La corazzata di Pep Guardiola ha battuto per 2-0 nei quarti il Newcastle con una doppietta di Bernardo Silva nel primo tempo, al 13' e al 31'. Nell'altro quarto di finale giocato oggi, il sorprendente Coventry che milita in Championship ha battuto per 3-2 in trasferta i Wolves compagine di Premier League. Adesso per completare il quadro delle semifinali mancano Manchester Unitd-Liverpool e Chelsea-Leicester.