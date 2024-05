FA Cup shock, scontri in strada prima della finale tra Manchester United e City

LONDRA (REGNO UNITO) - Il derby di Manchester, valido per la finale di FA Cup, poi vinta 2-1 dallo United sul City , è stato preceduto da cruenti scontri verificatisi nel settore nord-ovest di Londra, quando decine di tifosi sono venuti a contatto in mezzo alla strada.

Esanime alla fermata del bus

Le scioccanti immagini degli incidenti sono rimbalzate sui social e hanno creato grande preoccupazione, soprattutto per le sorti di uno dei tifosi coinvolti, rimasto a lungo esanime a torso nudo alla fermata del bus davanti al Mc Donald's dal quale è scaturita la rissa. Pugni, calci e sedie volate, per minuti infernali senza che nessuno intervenisse. Solo successivamente, gli agenti hanno preso il controllo della zona e iniziato le indagini per risalire ai responsabili.