FA Cup, Manchester City agli ottavi: Guardiola elimina il Salford. Avanti anche il West Ham
MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester City vola agli ottavi di finale di FA Cup. Tutto facile per la squadra di Guardiola che, all'Etihad Stadium, regola 2-0 il Salford (formazione di League Two, quarta serie inglese) grazie all'autogol di Dorrington (al 6') e al sigillo di Guehi (primo gol in maglia Citizens per l'ex difensore del Crystal Palace) all'81'.
FA Cup, agli ottavi anche West Ham. Eliminato il Burnley
Stacca il pass per il prossimo turno anche il West Ham. Gli Hammers di Espirito Santo battono 1-0 ai supplementari, a domicilio, il Burton (formazione di League One, terza serie inglese): a decidere il match del 'Pirelli Stadium' la rete di Summerville al 95'. Gli ospiti (l'ex Lazio Castellanos in campo all'82' al posto di Traoré) rimangono anche in dieci per il rosso a Potts (101'). Avanzano anche il Mansfield (2-1 a 'Turf Moor' contro il Burnley. L'ex Lazio Tchaouna in campo fino al 66', poi sostituito da Edwards), Norwich (3-1 al West Bromwich Albion) e Southampton (2-1 al Leicester dopo i tempi supplementari).
